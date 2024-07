El Parlament aprova reformar el reglament que permeti el vot telemàtic de Puigdemont i Puig

El PSC-Units, Junts, ERC, els Comuns i la CUP hi voten a favor, el PP i Vox en contra i AC s'absté



BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dijous la reforma parcial del reglament per ampliar la delegació de vot dels diputats i permetre el vot telemàtic, la qual cosa possibilitarà que ho puguin fer els electes residents a l'estranger: l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig.

Ho han fet amb el 'sí' del PSC-Units, Junts, ERC, els Comuns i la CUP (grups impulsors de la iniciativa), el rebuig del PP i Vox i l'abstenció d'Aliança Catalana (AC).

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) va avalar la proposta de reforma, excepte una frase relativa a la delegació de vot perquè considera que vulnera l'article 23.2 de la Constitució.

En la votació de les esmenes al text, Junts s'ha quedat sol en la proposta d'eliminar l'article 25.4 del Reglament del Parlament, que preveu la suspensió immediata dels diputats als quals s'obre un judici oral per delictes vinculats a la corrupció, que va ser el que es va aplicar fa dos anys a l'aleshores presidenta de la cambra, Laura Borràs, per suspendre-la del càrrec.

El text aprovat també possibilitarà que la CUP es pugui constituir com a grup parlamentari, amb la cessió temporal d'un diputat per part d'un altre partit per evitar així que comparteixin grup mixt amb AC aquesta legislatura.

CANVIS

La iniciativa proposa modificar 4 articles del Reglament del Parlament i afegir-ne un altre i dues disposicions transitòries, per ampliar els supòsits de delegació de vot, regular el vot telemàtic, flexibilitzar el procediment d'adscripció de diputats a altres grups i modificar la majoria necessària per aprovar declaracions institucionals.

Respecte a la delegació de vot, fins ara hi havia els supòsits de maternitat, paternitat, hospitalització, malaltia greu i incapacitat perllongada, als quals la reforma afegeix el de "situacions excepcionals degudament justificades a criteri de la Mesa en què, per impedir el desenvolupament de la fundació parlamentària i ateses les especials circumstàncies, es considerin suficientment justificades".

El text també preveu que en aquestes circumstàncies es pugui demanar el vot telemàtic, que també podrien demanar diputats amb compromisos de representació institucional del Parlament o la Generalitat a l'estranger que els impedeixi assistir a una votació.

A més, en una nova disposició transitòria, la proposta explicita que podran delegar el vot "els diputats que es trobin dins les causes incloses en la Llei orgànica 1/2024, del 10 de juny, d'amnistia" sempre que hi hagi qualsevol procediment obert sobre si se'ls aplica la llei.