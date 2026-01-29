El Parlament aprova reconèixer com a agent de l'autoritat els funcionaris de presons

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous la reforma en matèria de funció pública per reconèixer la condició d'agent de l'autoritat als funcionaris de presons.
La iniciativa, que va sorgir arran de l'assassinat a la cuina de la presó de Mas d'Enric Núria López el 2024 a mans d'un intern, ha tirat endavant amb els vots a favor del PSC-Units, Junts, el PP, Vox i Aliança Catalana, i els vots en contra d'ERC, els Comuns i la CUP.
ERC, els Comuns i la CUP, de fet, havien presentat esmenes a la totalitat al text que han estat rebutjades en el ple per la resta de grups parlamentaris.
Després de l'aprovació, es reconeix la condició d'agent de l'autoritat als funcionaris i directius que exerceixin funcions de règim interior dels centres penitenciaris, amb l'objectiu de "donar seguretat i protecció jurídica" a la seva activitat.
A més a més, s'obligarà la Generalitat a indemnitzar aquests funcionaris en cas de lesions o danys materials en l'exercici de les seves funcions.