El Parlament aprova la proposició al Congrés per escurçar els tràmits judicials en les eutanàsies

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha aprovat la proposta per presentar a la Mesa del Congrés la proposició de llei de reforma de la llei d'eutanàsia per escurçar els terminis en la tramitació judicial de recursos contra processos d'eutanàsia.
És una proposició del PSC-Units, Junts, ERC, els Comuns i la CUP, que ha rebut el suport d'aquestes formacions i d'Aliança Catalana, mentre que el PP i Vox hi han votat en contra i havien presentat les seves esmenes a la totalitat, que han estat rebutjades.
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i el diputat Guillem Mateo, tots dos d'Units per Avançar i del grup del PSC, no han participat en la votació, i fonts d'Units expliquen que mantenen la seva posició contrària a aquesta iniciativa, tal com van reflectir en la votació de l'admissió a tràmit de la iniciativa.
Aquesta posició la prenen en aplicació de l'acord amb el PSC sobre llibertat de vot en qüestions com l'eutanàsia i l'avortament, i defensen apostar per les cures pal·liatives davant la mort assistida.
EVITAR ALLARGAR ELS RECURSOS
El text proposa modificar la llei orgànica de regulació de l'eutanàsia i la reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa per agilitar la resolució dels recursos contra les resolucions de les comissions de garantia i avaluació (els òrgans que decideixen en els processos d'eutanàsia) i evitar així que els processos s'allarguin.
Es proposa que les decisions que es recorrin només es puguin donar davant la sala contenciosa-administrativa del tribunal superior de justícia corresponent territorialment i en un període de 3 dies.
Aquestes tramitacions tindrien caràcter sumari i preferent, i períodes escurçats i improrrogables; contra aquests tribunals només cabria recurs davant el Tribunal Constitucional (TC).
Un cop aprovada, ara s'enviarà a la Mesa del Congrés perquè tramiti la proposició i, si escau, es debati en la cambra baixa.