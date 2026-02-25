El Parlament aprova per assentiment que Illa comparegui pel "col·lapse" a Catalunya

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha aprovat aquest dimecres per assentiment que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi de comparèixer en el ple pel "col·lapse" viscut a Catalunya.
La Junta de Portaveus de dimarts va modificar l'ordre del dia perquè es pogués votar la iniciativa impulsada per Junts i, després d'aprovar-la, Illa disposa de 30 dies per comparèixer en el ple.
El portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, ha celebrat el suport dels socialistes a la petició de compareixença, malgrat que dimarts hi van votar en contra: "Si està per fer una gira mediàtica, amb 3 entrevistes i una compareixença davant els mitjans, també ho està per comparèixer aquí".