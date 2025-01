El Parlament aprova modificar la fiscalitat del Hard Rock amb el PSC, ERC, els Comuns i la CUP

BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dimecres la proposició de llei per modificar la fiscalitat dels centres recreatius turístics que afectarà projectes com el Hard Rock, amb el suport del PSC-Units, ERC, els Comuns i la CUP, l'abstenció d'Aliança Catalana, i el 'no' de Junts, el PP i Vox.

El debat i votació de la proposta, que neix de dues iniciatives d'ERC i els Comuns, s'havia de substanciar en l'últim ple del 2024, però Junts va presentar una petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que va impedir que es produís.

La proposició manté els impostos actuals al joc, que per als casinos amb més volum de negoci és del 55%, i elimina la rebaixa fins al 10% que es va aprovar el 2014, que entraria en vigor quan comencessin les activitats de joc i apostes en el primer casino situat al centre turístic de Vila-seca i Salou (Tarragona), l'anomenat Hard Rock.