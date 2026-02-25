El Parlament aprova la llei que incrementarà la taxa turística a partir de l'1 d'abril

El 25% de la recaptació es destinarà a les polítiques d'habitatge de la Generalitat
BARCELONA, 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres el projecte de llei pel qual s'adopten mesures urgents en matèria de l'impost sobre estades en establiments turístics, que s'aplicarà a partir de l'1 d'abril.
El projecte de llei, que té origen en el decret del Govern que el ple va validar el maig passat i va acordar tramitar com a projecte de llei, s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC-Units, ERC, i els Comuns; els vots en contra de Junts, PP, Vox i AC, i l'abstenció de la CUP.
La cambra ha rebutjat les 8 esmenes de Junts i les 18 del PP a la iniciativa.
Per acord de la mesa, durant la seva tramitació el text ha integrat, com a document de treball, una proposició de llei d'ERC sobre aquesta taxa que també s'estava tramitant.
INCREMENT PROGRESSIU
En aprovar-se la llei, a partir de l'1 d'abril del 2026 s'incrementarà progressivament la taxa turística en tot Catalunya excepte a Barcelona, que tindrà una aplicació singular: fins al 31 de març del 2027 la tarifa màxima serà de 4,5 euros la nit, a partir d'aleshores s'incrementarà a 6 euros.
El 25% de la recaptació de l'impost es destinarà íntegrament a les polítiques d'habitatge de la Generalitat, mentre que el 75% s'integrarà al Fons per al foment del turisme.
A BARCELONA ES DUPLICARÀ
En el cas concret de Barcelona, a partir de l'1 d'abril la taxa que la Generalitat aplica a la capital catalana es duplicarà, i passarà a ser, en el cas de la més alta, de 7 euros la nit en un establiment de luxe.
El text aprovat també permet a l'Ajuntament de Barcelona incrementar de 4 a 8 euros el recàrrec màxim que pot aplicar a aquesta taxa a nivell municipal.
També obre la possibilitat que altres ajuntaments puguin crear-ne un de propi de com a màxim 4 euros i que puguin fixar altres imports diferents, en funció de la zona on es trobi l'establiment i de l'època de l'any, per fomentar la desestacionalització del turisme.