El Parlament aprova l'Estatut de Municipis Rurals per frenar la despoblació

Es crearà un fons específic, línies de subvencions i podran aplicar incentius fiscals

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dimecres el projecte de llei de l'Estatut de Municipis Rurals, una norma que estableix un marc legislatiu específic i mesures per frenar la despoblació del món rural, i la definició del qual afectarà 608 dels 947 municipis catalans, el 64%.

La iniciativa, tramitada durant l'anterior legislatura i que no es va aprovar per l'avançament electoral, s'ha aprovat amb el vot a favor del PSC-Units, Junts, ERC, el PP, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana, i el vot en contra de Vox.

El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha qualificat la jornada d'històrica, s'ha compromès amb el desplegament de l'estatut, ha celebrat l'ampli consens a la cambra i ha augurat que permetrà una Catalunya "més cohesionada, millor, més justa, i sobretot pensada per a tothom".

"La igualtat no es tracta de tractar tothom igual, sinó de tractar igual els iguals, i diferent els diferents. Per tant, pensar el país sencer és acompanyar aquells municipis que tenen més dificultats, que no tenen tots els recursos tècnics que poden tenir grans ciutats del nostre país", ha subratllat.

A la sessió parlamentària hi han assistit l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès, l'exvicepresident Oriol Junqueras, els presidents de les 4 diputacions catalanes, representants de les principals associacions municipalistes i alcaldes i presidents de consells comarcals.

CATEGORIES

La llei estableix que un municipi rural és aquell amb menys de 2.000 habitants i que pertany a una comarca rural; i els de menys de 2.000 habitants de comarques limítrofes amb una comarca rural i que tenen una densitat de població inferior a 90 habitants per quilòmetre quadrat o amb una taxa de creixement negatiu en els últims 10 anys.

A més, els municipis amb menys de 500 habitants (un total de 381) rebran la categoria de municipis rurals d'especial atenció, i 2 municipis de Lleida (Artesa de Segre i Tremp) s'han incorporat com a municipis rurals assimilats per tenir una població de fins a 5.000 habitants amb 10 o més nuclis de població amb menys de 500 habitants.

La classificació de municipi rural i de municipi rural d'especial atenció es revisarà cada 4 anys, en els 6 primers mesos de les legislatures dels ajuntaments, que l'indicador de població determinarà el canvi de categoria, amb un marge del 5% de variació com a màxim.

"PERSPECTIVA RURAL"

El nou marc normatiu estableix que totes les polítiques públiques estaran obligades a incorporar la "perspectiva rural" i analitzar l'impacte territorial, econòmic i mediambiental a través d'un mecanisme rural de garantia.

A més a més, es crearà un sistema de finançament propi mitjançant un fons específic de municipis rurals i una línia específica de subvencions, a més de la possibilitat d'establir incentius fiscals per a compra i rehabilitació d'habitatges.

En paral·lel, es pretén reduir la càrrega burocràtica dels ajuntaments, que sovint no tenen prou personal, a través d'un portal únic de la Generalitat per integrar tots els seus tràmits, serveis i informacions.