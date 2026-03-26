Publicat 26/03/2026 15:28

El Parlament aprova que el Govern financi el tractament a persones amb pell de papallona

La consellera de Salut, Olga Pané
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dijous una proposta de resolució de Junts i ERC en la comissió de salut perquè el Govern financi el nou tractament a pacients amb la malaltia genètica rara denominada 'pell de papallona'.

En un comunicat conjunt, Junts i ERC han explicat que aquest tractament encara no està finançat pel Govern i ja s'aplica a Andalusia, i han recordat que es tracta d'una teràpia gènica tòpica que va aprovar fa un any la UE, de la qual es poden beneficiar 29 pacients catalans.

La proposta de Junts i ERC també insta el Govern a pressionar el Govern central per agilitar els procediments d'autorització i finançament per "evitar retards innecessaris", i que mentre això no arribi, que Catalunya ho financi directament.

