El Parlament aprova definitivament la llei del tercer sector, que afectarà unes 3.000 entitats

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha aprovat definitivament la llei del tercer sector, que regularà les prop de 3.000 entitats que integren el tercer sector de Catalunya per reconèixer i enfortir la seva activitat i impulsar-ne la relació amb el sector públic i privat.
Ha comptat amb el vot favorable del PSC-Units, Junts, ERC i els Comuns, l'abstenció del PP, Vox i la CUP, i el vot contrari d'Aliança Catalana.
Tot i que el PP i la CUP també en són impulsors, els populars s'han abstingut perquè han quedat fora del text final "algunes esmenes molt importants", i la CUP perquè volen reconèixer el tercer sector, però creuen que es consolida la concertació estructural i no la provisió des del públic.
La proposició de llei s'ha aprovat de manera definitiva després de gairebé 4 anys, atès que la iniciativa ja es va registrar per primera vegada el maig del 2022, i la convocatòria electoral anticipada el 2024 va fer que decaigués després de gairebé 2 anys de tramitació parlamentària.
A Catalunya hi ha prop de 3.000 entitats no lucratives en l'àmbit social que presten serveis a 1,5 milions de persones, amb un volum econòmic de prop de 3.000 milions d'euros, la qual cosa suposa l'1,37% del PIB, i dona feina a 100.000 persones i compta amb 370.000 voluntaris.
COL·LABORACIÓ AMB L'ADMINISTRACIÓ
El text proposa que aquestes entitats tinguin personalitat jurídica pròpia, de naturalesa privada i sense ànim de lucre, que tinguin seu a Catalunya i siguin d'iniciativa ciutadana, i compleixin amb els principis de transparència i desenvolupin activitats d'interès general.
També defineix els instruments de col·laboració entre les entitats i les administracions públiques, en forma d'acció concertada social i gestió delegada, i s'adopten altres instruments com els convenis, els acords marc i les subvencions perquè desenvolupin activitats socials d'interès general.
A més a més, se'ls reconeix el dret a participar en l'elaboració de polítiques públiques i es crea el Consell de Diàleg Civil de Catalunya, amb representació de la Generalitat i de les entitats perquè sigui el "mecanisme d'interlocució permanent" amb el Govern, i se'ls habilita per participar en el Consell de Treball Econòmic i Social i en el Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.
Finalment, estableix en una disposició addicional que aquest 20 de març, data de l'aprovació, sigui promulgat pel Govern com el Dia del Tercer Sector Social de Catalunya i que es commemori anualment.