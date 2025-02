El Parlament aprova el decret llei sobre el règim sancionador de lloguers

Paneque remarca que és un "bon acord" per garantir l'accés a l'habitatge

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dimecres el decret llei 1/2025 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes, que estableix un règim sancionador per garantir el compliment de la contenció de les rendes de lloguer, amb el suport del PSC, ERC, els Comuns i la CUP i els vots en contra de Junts, el PP, Vox i Aliança Catalana (AC), i no es tramitarà com a projecte de llei.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha presentat en el ple el decret com un "bon acord" que va en la direcció d'assegurar que els catalans puguin tenir un accés assequible a un habitatge, després que a finals de gener, el Govern i els Comuns van tancar un pacte que contemplava multes de fins a 900.000 euros en infraccions molt greus.

Així mateix, ha posat en valor que "no ha estat fàcil", però ha reivindicat la voluntat de canviar les coses, raó per la qual ha demanat el suport d'ERC i la col·laboració de tota la cambra per operar, textualment, en un marc d'entesa en benefici de la ciutadania.

RÈGIM SANCIONADOR

Amb l'aprovació del decret, es modifiquen les lleis del dret a l'habitatge i del Codi de Consum, i es fixen com a infraccions greus o molt greus establir lloguers a preus superiors al màxim permès a zones de mercat residencial tensionat.

El decret llei també recull com a infracció greu ometre o falsejar la finalitat d'un contracte d'arrendament, repercutir en l'inquilí despeses de gestió quan no sigui procedent i no fer constar en les ofertes i els contractes l'índex que correspon a l'habitatge o el preu del contracte anterior, o la condició de gran tenidor si és el cas.

Segons l'exposició de motius, el decret respon a la necessitat d'abordar "la pèrdua d'efectivitat de la contenció de rendes per l'absència d'un règim sancionador", atesa la situació social d'emergència generada pel desequilibri entre l'evolució dels preus del lloguer d'habitatges i la capacitat econòmica de les famílies.

"NECESSARI PERÒ INSUFICIENT"

Durant el debat, la portaveu d'ERC, Ester Capella, ha avisat que aquest decret és "necessari però insuficient" i ha remarcat que especular no és un dret, que cal ambició i dur a terme moltes més accions, ja que aquesta llei no és l'única solució, segons ella.

En paral·lel, la diputada dels Comuns Susana Segovia ha admès que la mesura "arriba un any tard" i ha recordat que la sanció ha de ser dissuasiva, i també ha instat el Govern a començar a multar les grans plataformes i, textualment, els pirates immobiliaris.

La diputada de la CUP Laure Vega ha criticat que encara s'estigui així "a aquestes alçades" i ha reclamat més recursos i inspectors, a més d'abaixar l'índex de referència del lloguer i limitar la possibilitat de lucre en l'habitatge.

Per part del PSC, la diputada Eva Candela ha explicat que abordar aquest problema d'accés a un habitatge assequible no consta d'una mesura sinó de la suma de diverses, marcades per un "full de ruta" ferm per part del Govern amb mesures a curt i mig termini.

"ABSOLUTAMENT DESPROPORCIONAT"

Per la seva banda, la diputada de Junts Glòria Freixa ha qualificat el decret d'"absolutament desproporcionat" i ha exigit deixar de passar la pilota a la teulada dels propietaris, a més d'incentivar i deixar de castigar, en les seves paraules.

També la diputada popular Àngels Esteller ha lamentat la "persecució contra el propietari" que, a parer seu, és un error absolut i no resoldrà el problema sinó que l'agreujarà.

A més a més, la diputada de Vox Mónica Lora ho ha descrit com una altra "passada de rosca intervencionista" que, a parer seu, s'empara amb una llei estatal per al dret a l'habitatge que ha demanat derogar.

La diputada d'Aliança Catalana (AC) Sílvia Orriols ha opinat que, textualment, tanta política punitiva només aconseguirà ampliar el mercat de pisos buits i tancats: "Ni resolen el problema ni alleugen el conflicte".