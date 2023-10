El Parlament aprova una declaració per la llibertat de Julian Assange

La proposta impulsada per la CUP rep el suport d'ERC, Junts i els comuns



La Junta de Portaveus del Parlament ha aprovat per majoria una declaració per la llibertat del fundador de Wikileaks, Julian Assange.

Segons han explicat fonts parlamentàries a Europa Press, la proposta ha estat impulsada aquest dimarts per la CUP i ha rebut el suport d'ERC, Junts i els comuns.

Es preveu que dimecres es faci la lectura de la declaració a l'hemicicle durant el pròxim ple del Parlament, que se celebrarà entre el 7 i el 9 de novembre.

Quan va ser arrestat l'abril del 2019, les mateixes quatre formacions ja van aprovar en la Junta de Portaveus una declaració amb la mateixa finalitat.

Assange està empresonat al Regne Unit i s'enfronta als Estats Units (EUA) a 18 càrrecs penals i haurà de respondre per acusacions d'espionatge si finalment és traslladat al país nord-americà.

PLE MONOGRÀFIC SOBRE SEGURETAT

El Parlament dedicarà la següent sessió plenària a un monogràfic sobre seguretat a Catalunya durant el 7, 8 i 9 de novembre, a petició del PSC-Units.

El ple començarà dimarts a les 15 hores i dimecres hi haurà la sessió de control al Govern.

Segons la sol·licitud, els socialistes van registrar el 5 d'octubre la petició per a aquest ple monogràfic per conèixer l'evolució de la seguretat pública a Catalunya i analitzar les causes de l'"increment" de delictes.