El Parlament aprova crear una comissió de seguiment de polítiques per a persones grans

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha aprovat aquest dimecres crear una comissió de seguiment de polítiques per a les persones grans a petició de Junts, amb els vots a favor dels grups de PSC-Units, ERC, PP, els Comuns, la CUP i AC i el vot en contra de Vox.
La comissió té com a objectiu fer un seguiment de les polítiques públiques i proposar mesures que garanteixin la protecció de les persones grans en els àmbits de la salut, l'habitatge, la protecció social, la dependència, les cures, la seguretat econòmica i el manteniment del poder adquisitiu, la protecció jurídica, la garantia de drets lingüístics, l'accés a la cultura, la no-discriminació, la solitud i la participació.
Està previst que les tasques d'aquesta comissió s'allarguin fins al final de la legislatura i la proposta també preveu que la comissió, a més de diputats, pugui incorporar especialistes amb veu, però sense vot, que facin informes d'avaluació al final de cada període de sessions i un de final de conclusions en acabar les tasques.
En l'exposició de motius de la proposta Junts recull la necessitat de reconèixer el "paper cabdal de la gent gran en la societat catalana que ha d'anar acompanyat de polítiques públiques efectives que assegurin una atenció integral i coordinada".
Així mateix, detallen que la finalitat de la comissió és "garantir la continuïtat, la coherència i l'eficiència de les mesures adoptades" i, d'altra banda, analitzar l'impacte de les polítiques desplegades, valorar-ne els resultats i identificar bones pràctiques.