El Parlament aprova la creació d'un cos de funcionaris d'acció exterior

Prospera amb el 'sí' del PSC, ERC, els Comuns i la CUP, el 'no' del PP i Vox i l'abstenció de Junts i AC

BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha aprovat la creació d'un cos de funcionaris adscrit a la Conselleria d'Unió Europea i Acció Exterior, a través de l'aprovació d'una proposició de llei d'ERC que planteja la modificació de la llei d'acció exterior i de relacions amb la UE.

Aquesta modificació, que es va començar a elaborar durant el govern dels republicans, ha tirat endavant per lectura única amb el vot a favor del PSC-Units, ERC, els Comuns i la CUP; el vot en contra del PP i Vox, i l'abstenció de Junts i Aliança Catalana (AC).

La iniciativa estableix el procés de selecció i les aptituds i coneixements requerits als professionals que han de formar part d'aquest cos i defineix les funcions que hauran de desenvolupar, i ha arribat a l'últim tràmit parlamentari amb dues esmenes a la totalitat del PP i Vox, i 15 a l'articulat de Junts, el PSC, ERC, els Comuns i la CUP, algunes de les quals conjuntes.

En el debat, el diputat popular Hugo Manchón ha acusat ERC d'estar conspirant contra Espanya amb l'impuls del cos d'acció exterior "amb la complicitat silenciosa però eficaç dels socialistes", i ha qualificat de falses ambaixades aquest cos d'acció exterior.

Per part de Vox, Alberto Tarradas ha sostingut que aquesta llei respon "a una estratègia política de llarga trajectòria: la construcció d'estructures d'estat de la Generalitat per suplantar l'Estat", i ha assegurat que això suposa un nou gest de submissió a l'independentisme per part del PSC, textualment.

REIVINDICACIÓ HISTÒRICA

El diputat republicà Jordi Albert ha afirmat que aquesta llei és una reivindicació històrica dels sindicats i del Col·legi de Professionals de les Ciències Polítiques i la Sociologia de Catalunya, i ha subratllat que es tracta de crear un cos de funció pública "en el marc de les competències recollides en l'Estatut d'Autonomia i la sacrosanta Constitució Espanyola", ha afegit irònicament.

Laure Vega (CUP) ha apostat per un cos d'acció exterior que vagi més enllà de les relacions internacionals, no només de la UE, ja que considera que "podria contribuir a generar una ideologia europeista difusa que vagi acceptant acríticament qualsevol proposta que vingui de la UE".

El diputat dels Comuns Andrés García Berrio ha afirmat que aquesta és una reforma útil i necessària per modernitzar i actualitzar l'administració, i ha celebrat que respon a una visió del món d'una "Catalunya oberta al món, solidària i que reforci en aquest moment el multilateralisme i el dret internacional dels drets humans".

CRÍTICA A ERC

Per part de Junts, Francesc de Dalmases ha criticat que els republicans no s'hagin posat en contacte amb el seu partit per acordar el text de la norma: "No serem còmplices de la mediocritat. I en aquest cas anem tard, però ens agradaria que reflexionéssiu, us ho hem dit al principi, així no es fan les coses", ha lamentat.

El diputat socialista Alberto Bondesio ha sostingut que l'aprovació d'aquesta norma és una elecció "entre un model de falsos patriotes i sons guturals de la internacional de l'odi" i un model de diàleg i pau basat en el dret internacional, els drets humans, la llibertat, el pluralisme i la cooperació, i ha destacat que servirà per defensar millor els interessos de Catalunya.

Sílvia Orriols (AC) ha criticat que aquesta norma "respon més a l'objectiu de repartir-se càrrecs que a la voluntat de defensar la causa independentista", i ha assegurat que es tracta d'un cos d'acció exterior sense credibilitat internacional i sense competències efectives, que considera que només servirà per reforçar l'autonomisme, textualment.