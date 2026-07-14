El Parlament aplica una falta lleu a Orriols i Garriga per vulnerar el codi de conducta

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
La Comissió de l'Estatut dels Diputats del Parlament ha decidit traslladar a la Mesa l'aplicació d'una falta lleu a la líder i diputada d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, i al diputat de Vox Joan Garriga per incomplir l'article 7 del Codi de Conducta, que marca que els diputats han de tenir una actitud exemplar i respectuosa.
Així ho ha explicat aquest dimarts davant els mitjans el president de la comissió, Antoni Castellà (Junts), que també ha explicat que queda sense sanció el procediment obert contra la diputada de Vox Júlia Calvet en estar emparat "dins la llibertat d'expressió".
Orriols tenia un procediment obert per vulneració del Codi de Conducta després d'acusar la diputada d'ERC Najat Driouech de "normalitzar el fonamentalisme islàmic" en portar vel a la cambra.
A Garriga li apliquen una falta lleu per les seves declaracions sobre l'expresident Lluís Companys en la Junta de Portaveus després de l'acte honorífic al Parlament l'any passat, i per acusar els socialistes de "gastar-se els diners en drogues i putes" el maig del 2025.
En el cas de Calvet, hi havia un procediment obert per haver responsabilitzat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, de liderar la "corrupció" en el cas de l'antiga Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia), tot i que ha quedat sense sanció un cop analitzades les al·legacions en les quals la diputada assegurava que no hi havia intencionalitat.