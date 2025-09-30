El Parlament aplaudeix el retorn de David Pérez (PSC), que veu la sanitat pública com un "tresor"

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha aplaudit aquest dimarts el retorn del diputat del PSC i vicepresident de la cambra catalana, David Pérez, que ha tornat a l'activitat política després de patir un infart el 8 d'agost del 2024, el dia de la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa, i que ha assegurat que el sistema públic de sanitat és un "tresor".
En una intervenció a l'inici de la sessió, Pérez ha explicat que li han practicat un trasplantament de cor, ha agraït la feina dels professionals sanitaris i ha cridat a incrementar el nombre de donants.
Ha agraït les visites i trucades que ha rebut d'Illa; del president del Parlament, Josep Rull; de membres del PSC-Units i de la resta de grups parlamentaris que li han expressat el seu suport, i Rull ha assegurat que la figura de Pérez genera "un grandíssim consens i una gran estima".