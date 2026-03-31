El Parlament ampliarà les seves dependències amb un edifici a la Ciutadella

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa; el del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han signat un protocol per ampliar i millorar les dependències del Parlament amb la construcció d'un edifici a les actuals cavallerisses de la Guàrdia Urbana, que són dins el parc de la Ciutadella --tocant al carrer Wellington-- a uns 300 metres de l'actual edifici.
En un acte aquest dimarts, Rull ha explicat que el nou equipament, amb un potencial de 8.000 metres quadrats i que es preveu operatiu d'aquí a entre 6 i 8 anys, permetrà connectar l'edifici del Parlament, que mantindrà tota l'activitat política i la seva "força simbòlica i profundament democràtica", amb un edifici annex que allotjarà serveis més moderns, avançats i per poder connectar amb la ciutadania.
"Ens permetrà tenir un Parlament preparat per a les necessitats parlamentàries de l'any 2026 però amb capacitat de pensar en els pròxims 50 anys", ha subratllat Rull, que ha precisat que l'annex estarà a 3 minuts caminant de la cambra catalana.
El protocol recull que el Parlament requereix una ampliació per a un bon funcionament perquè, segons Rull, actualment ha arribat al límit de la seva capacitat operativa: "Hi ha una saturació crítica que impedeix el creixement en serveis essencials i genera problemes operatius irresolubles".
Després de constatar que la cambra catalana no quedarà aïllada de la transformació que viurà el parc de la Ciutadella, per la Ciutadella del Coneixement que impulsa l'Ajuntament de Barcelona, ha concretat que l'edifici annex tindrà un espai d'atenció obert i que es podrà visitar de manera permanent, "com tenen altres parlaments de la resta d'Europa".
Collboni ha assegurat que el parc de la Ciutadella viu el procés de transformació més important des del 1888, any de l'Exposició Universal de Barcelona, amb l'impuls de la Ciutadella del Coneixement "per fer de la ciència i la divulgació la senya d'identitat més important" d'aquest espai.
En la seva opinió, l'ecosistema d'edificis que hi ha i les obres que es preveuen resignificaran el parc, també per ser la seu del Parlament de Catalunya, i ha avançat que les cavallerisses de la Guàrdia Urbana es traslladaran "a un espai més adequat" a l'entorn del parc de Collserola.
Per Illa, el Parlament s'ha d'adaptar als nous temps i oportunitats i defensa que ho ha de fer amb consensos, i creu que la signatura del protocol mostra que "Catalunya ha recuperat la capacitat d'entesa entre institucions després de massa anys en què no va ser així, el sentit de país i la capacitat del servei públic".
Malgrat recordar que hi va haver un projecte d'ampliació el 2006 que es va haver d'aparcar per la crisi econòmica que va arribar poc després, ha celebrat que s'hagi pogut recuperar ara: "Volem que l'ampliació del Parlament sigui una oportunitat per mirar cap endavant, perquè guanyi el Parlament, Barcelona i Catalunya".
"Necessitem enfortir les institucions i més pedagogia per explicar-les", ha reclamat el president de la Generalitat, que assenyala que la transformació del parc permetrà millorar la feina del Parlament, l'entorn i la mobilitat.