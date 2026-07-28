El Parlament amonesta Orriols i Garriga per vulnerar el codi de conducta

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -
La Mesa del Parlament ha imposat una amonestació pública a la diputada i líder d'AC, Sílvia Orriols, i al portaveu de Vox, Joan Garriga, després de la decisió de la Comissió de l'Estatut del Diputat d'aplicar una falta lleu a tots dos per incompliment de l'article 7 del codi de conducta, que marca que els diputats han de tenir una actitud exemplar i respectuosa.
Segons han explicat fonts parlamentàries aquest dimarts aquestes amonestacions es publiquen en el Butlletí Oficial del Parlament, es comuniquen a la persona afectada i es llegiran en el següent ple, tot i que no hi ha sanció econòmica en tractar-se d'una falta lleu.
Orriols tenia un procediment obert per vulneració del codi després d'acusar la diputada d'ERC Najat Driouech de "normalitzar el fonamentalisme islàmic" en portar vel a la cambra, a més d'altres expressions reiterades contra aquesta diputada, per la qual cosa la Comissió va apuntar que incorria en assenyalament.
A Garriga li van aplicar una falta lleu per les seves declaracions sobre l'expresident de la Generalitat Lluís Companys en la Junta de Portaveus després de l'acte en honor a Companys al Parlament l'any passat, i per acusar els socialistes de "gastar-se els diners en drogues i putes" en un ple del mes de maig del 2025.
La Mesa també ha rebut la proposta de la Comissió perquè traslladi als grups la necessitat d'una reforma del reglament per atorgar-li rang de llei.
ASSUMPTES ADMESOS A TRÀMIT
Les mateixes fonts han informat que la Mesa ha admès a tràmit la proposició de llei presentada pel PSC i els Comuns per reconvertir oficines i locals comercials en habitatges protegits (HPO).
A més a més, també s'ha rebut la sol·licitud de delegació de vot de cara al següent període de sessions del líder de Junts, Carles Puigdemont, i el també diputat de Junts Lluís Puig.
Així mateix, s'ha admès a tràmit la renúncia a l'acta de la diputada de Junts Anna Navarro i s'ha determinat que els diputats Juli Fernàndez (ERC), Jordi Fàbrega (Junts) i Núria Lozano (Comuns) defensaran al Congrés dels Diputats la proposta per modificar la llei ELA.