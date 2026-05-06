El Parlament activa el protocol de seguretat per un paquet explosiu fals enviat a la CUP

Els Mossos comproven que no era cap explosiu, sinó un llibre amb un circuit electrònic
BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha activat aquest dimecres el protocol de seguretat per un paquet explosiu fals enviat a la CUP, han explicat fonts coneixedores a Europa Press.
El control de recepció d'enviaments de la cambra catalana ha detectat un paquet sense remitent que semblava contenir un circuit electrònic i imants, i especialistes en explosius dels Mossos d'Esquadra han comprovat que no era cap explosiu, ha informat la CUP en un comunicat.
Es tractava d'un llibre amb un circuit electrònic, que també contenia una nota escrita en català amb "missatges racistes i homòfobs, d'extrema dreta".
La formació ha explicat que dins el paquet també s'hi han trobat "pamflets propagandístics d'empreses d'alarmes de seguretat".
La CUP ha advertit de les "conseqüències de l'auge de l'extrema dreta" i ha reiterat el compromís del partit amb la lluita antifeixista, antiracista i contra l'homofòbia.
JOSEP RULL
El president del Parlament, Josep Rull, ha assenyalat en una anotació a X recollida per Europa Press que es tracta d'una "acció per generar alarma a la seu de la sobirania nacional".
"Condemno qualsevol amenaça que busqui intimidar els diputats en l'exercici democràtic de representació del poble de Catalunya", ha afegit.