El Parlament activa aquest dimecres el compte enrere de 2 mesos per investir un president

Serà el segon acte equivalent de la història de la Cambra catalana



BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El Parlament de Catalunya activarà aquest dimecres el compte enrere de dos mesos per investir a un president de la Generalitat, en un ple que començarà a les 11 hores i on es comunicarà formalment la impossibilitat de proposar a un candidat, després que cap grup parlamentari hagi reunit els suports suficients.

D'aquesta manera, s'engegarà el rellotge de noves eleccions si abans del 26 d'agost no hi ha investidura, ja que es convocaran eleccions de forma automàtica.

El president de la Cambra catalana, Josep Rull, signarà aquest mateix dimecres la resolució que es llegirà en el ple en primer lloc, en la qual constata que no pot proposar a cap candidat dins del termini que estableix la llei de deu dies hàbils després de la constitució de la legislatura, que ha acabat aquest dimarts 25 de juny.

Tot seguit, serà el torn dels grups parlamentaris, de menor a major representació, de manera que començarà Aliança Catalana i li seguirà la CUP, Comuns, Vox, PP, ERC, Junts i PSC.

Cada grup tindrà cinc minuts per intervenir, encara que el subgrup de la CUP, en compartir grup mixt amb Aliança Catalana, disposarà de quatre minuts, mentre que els de Sílvia Orriols tindran dos.

DOS MESOS PER INVESTIR PRESIDENT

Després d'una ronda de consultes als partits sense èxit, Rull podrà durant aquests dos mesos tornar a trobar-se amb les formacions per proposar a un candidat i convocar un ple d'investidura.

El candidat, per ser investit, haurà d'aconseguir els 68 vots a favor de la majoria absoluta de la Cambra o, en segona votació al cap de dos dies, el suport de la majoria simple.

En cas que cap candidat aconsegueixi ser investit president de la Generalitat pel 26 d'agost, ja hi ha data per a una repetició electoral: 13 d'octubre, diumenge, amb el festiu del 12 d'octubre com a jornada de reflexió.

EL SEGON ACTE EQUIVALENT EN LA HISTÒRIA

El ple d'aquest dimecres és la segona vegada en la història del Parlament que es formalitza un acte equivalent a una investidura fallida.

El primer acte equivalent va ser a l'octubre de 2020, quan després de la inhabilitació de l'expresident Quim Torra, el llavors president del Parlament, Roger Torrent, després d'una ronda de consultes amb els grups parlamentaris, va constatar i va comunicar la impossibilitat de proposar a un candidat per ser investit nou president de la Generalitat.

Fa quatre anys, el termini de dos mesos per triar nou president va acabar el 21 de desembre del 2020 sense que s'arribés a cap debat d'investidura, de manera que l'endemà la Cambra catalana es va dissoldre i es van convocar eleccions pel 14 de febrer del 2021.

Ara, el procés es repeteix, encara que ho fa per primera vegada immediatament després d'unes eleccions, amb dos candidats que han verbalitzat la seva disposició a explorar majories per a una possible investidura: el candidat del PSC, Salvador Illa, i el candidat de Junts i expresident català, Carles Puigdemont.