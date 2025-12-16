El Parlament acorda la tramitació per urgència extraordinària de la llei de la taxa turística

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
La Mesa del Parlament ha acordat aquest dimarts la tramitació per urgència extraordinària de la llei per a l'increment de la taxa turística que havia sol·licitat el grup PSC-Units, la qual cosa reduirà a la meitat els terminis habituals.
La petició ha tirat endavant amb el suport dels socialistes i d'ERC mentre que Junts s'ha abstingut, segons han explicat fonts parlamentàries.
El Reglament del Parlament, en l'article 107, recull que poden sol·licitar que es tramitin iniciatives pel procediment d'urgència el Govern, tres grups o una cinquena part dels diputats.