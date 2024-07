El Parlament acorda 3 senadors per al PSC, 3 per a Junts, un per a ERC i un altre per al PP

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus han acordat aquest dimarts fer servir la fórmula D'Hondt per al repartiment dels vuit senadors autonòmics que li corresponen, la qual cosa resulta en 3 per al PSC, 3 més per a Junts, un per a ERC i un altre per al PP, mentre que Vox es quedarà sense representació.

Així ho han explicat fonts parlamentàries, que han concretat que el PSC i el PP són els que s'han mostrat partidaris d'aquest sistema, mentre que Junts, ERC i els Comuns s'han obert a qualsevol fórmula menys l'anomenada 'restes menors' --la que donava representació a Vox--.

Per la seva banda, Vox ha defensat el sistema que els donava un senador, malgrat no oposar-se posteriorment a la fórmula D'Hondt, i la CUP ha decidit no posicionar-se i només ho faria en cas que calgués evitar un representant per a la força d'Ignacio Garriga.