El Parlament acorda per unanimitat mantenir la Medalla d'Or a l'Abadia de Montserrat

Rull rebrà les víctimes d'abusos de l'Església per "empatia i suport"

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament ha acordat aquest dimarts per unanimitat mantenir la Medalla d'Or a l'Abadia de Montserrat malgrat que diverses víctimes d'abusos de l'Església els han entregat una carta en la qual sol·liciten que es retiri.

Així ho han explicat fonts parlamentàries, les quals han assegurat que el president del Parlament, Josep Rull, ha dit que la Mesa es reafirma en la medalla perquè, malgrat que els abusos són un episodi "gravíssim" que condemnen, han tingut en compte que Montserrat és una institució mil·lenària i també una de les poques que va comparèixer davant la comissió parlamentària d'abusos a l'Església.

Malgrat tot, Rull rebrà les víctimes d'abusos "per una qüestió d'empatia i suport total al patiment viscut".

A més, les mateixes fonts parlamentàries han reivindicat que, sent conscients que la legislatura podia decaure, van impulsar una proposició de llei per a la imprescriptibilitat d'aquests delictes en l'àmbit penal que es va enviar al Congrés, i això ha permès que continuï viva.

VÍCTIMES

En una roda de premsa a la cambra, un dels afectats, Enric Soler, ha demanat solucions per a les víctimes: "No podem esperar mil anys per resoldre la nostra situació. Hem estat amagats per tots els poders sota una catifa".

Una altra de les víctimes, Miguel Hurtado, ha lamentat que el benestar dels afectats "és l'últim que importa i es prioritza la institució".