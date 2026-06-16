El Parlament acata les cautelars del TSJC i hissarà permanentment les banderes a la seva façana

El Tribunal desestima el recurs de reposició que la cambra catalana va presentar a l'abril
BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -
El Parlament deixarà hissades les banderes catalana i espanyola al masteler de la seva façana principal (i no només els dies de ple com fins ara) en compliment de les mesures cautelars imposades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per un recurs presentat per Impulso Ciudadano.
Segons han explicat fonts parlamentàries aquest dimarts, la cambra ha decidit acatar les mesures cautelars després que el TSJC hagi desestimat el recurs de reposició que va presentar a l'abril, però es reafirma que el costum d'onejar les banderes només en els dies de sessió plenària, que data de 1981, compleix la llei de banderes.
Les mateixes fonts han explicat que, malgrat no estar d'acord amb la mesura, el Parlament aplicarà la mesura cautelar per protegir els funcionaris encarregats d'hissar les banderes i no presentarà un recurs de cassació contra la mesura perquè considera que "no hi ha recorregut" jurídic.
La cambra al·lega que existeix un acord de la Mesa del Parlament del 2009 que va posar per escrit aquest costum i, per això, demanava al TSJC que no s'apliquessin les mesures cautelars exigides per Impulso Ciudadano.
Impulso Ciudadano també demanava mesures cautelars perquè el Parlament hissés la bandera espanyola permanentment al despatx d'audiències, en tots els actes parlamentaris, i al costat de la senyera gegant que hi ha fora de la cambra, però el Tribunal només s'ha pronunciat respecte a les del masteler de la façana.