El pare de la jove a qui es va autoritzar l'eutanàsia a Barcelona recorre contra la sentència al TSJC

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -

El pare de la jove de 24 anys a qui es va autoritzar l'eutanàsia a Barcelona ha presentat un recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Segons un comunicat d'aquest dimarts d'Advocats Cristians, que representa el pare, s'ha presentat el recurs argumentant el recent aval de la mateixa instància al recurs d'apel·lació interposat pel pare d'un home a qui també s'havia aprovat l'eutanàsia.

Han demanat al TSJC que reconegui la "legitimació" del pare per recórrer contra l'eutanàsia a la seva filla i han demanat al Tribunal que entri al fons de la qüestió al·legant que, si el pare no està legitimat, l'acte pel qual s'autoritza una eutanàsia es convertiria, a parer seu, en irrecurrible, una cosa que, segons els lletrats, no cap en el marc jurídic espanyol.

Han afirmat que és "completament fals" l'argument de la jutgessa que el pare no té relació amb la seva filla i demanen la nul·litat de tot el procediment per suposada falsedat documental del metge i el jurista que van avaluar la noia, perquè asseguren textualment que van fingir un desacord per elevar el cas a la comissió.

Han afegit que s'ha autoritzat l'eutanàsia sense complir amb els requisits que marca la llei, ja que la jove "pateix diverses malalties mentals que influeixen en la seva decisió i a més a més no pateix dolors insuportables".

Argumenten que la jove "no rep tractament psiquiàtric ni rehabilitador", i entenen que aquesta situació l'ha abocat a l'eutanàsia, però que no es tracta d'una decisió lliure, en les seves paraules textuals.