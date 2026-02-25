El Parc Subaquàtic del Port de Tarragona és el primer d'Espanya a disposar d'una rèplica en 3D

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El Parc Subaquàtic del Port de Tarragona és el primer d'Espanya a disposar d'una rèplica digital en 3D que permet documentar amb precisió aquesta zona del fons marí, informa la infraestructura en un comunicat aquest dimecres.
El treball ha estat elaborat per l'equip del projecte Thalassa patrimoni subaqüàtic, format per Albert Vim, Jordi Vilaplana, Alexis Campos, Youssef Bakali i Genaro Massot, que ha documentat els elements més rellevants d'aquest espai submarí, situat a uns 24 metres de profunditat juntament amb l'escullera.
"El complex treball de fotogrametria realitzat sota l'aigua ha permès escanejar tots els elements d'interès del parc", afirmen els impulsors.
D'aquest registre s'han extret models 3D d'alta precisió que inclouen 6 derelictes --entre els quals la Dragonera, el Golf de Lleó i los Hermanos Aguado-- dos elements artístics submergits (un pessebre i un Betlem de grans dimensions) i tres grans àncores; també s'ha dut a terme un mapatge detallat d'una zona de gran interès biològic coneguda com la Catedral.
Tota aquesta informació s'ha integrat en un mapa divulgatiu que, mitjançant l'ús de codis QR, permet als bussejadors visualitzar la morfologia dels punts d'immersió abans d'entrar a l'aigua.