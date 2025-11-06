El Parc de l'Alba de Cerdanyola (Barcelona) estrena residència per a estudiants i investigadors

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El Parc de l'Alba de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) compta des d'aquest curs amb la primera residència per a estudiants i investigadors, informa l'Institut Català del Sòl (Incasòl) aquest dijous.
L'immoble té capacitat per a 610 estudiants i investigadors i està en funcionament des del passat 1 de setembre, gestionat per Yugo Alba Viu, Urbania i LaSalle IM.
Està situat entre el sincrotró Alba i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en uns terrenys comprats a l'Incasòl, i compta amb piscines, gimnàs, cinema, sala de jocs i estudi de pòdcast.