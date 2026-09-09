El parc de Collserola (Barcelona) continuarà tancat "almenys" 3 mesos més per la PPA

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
L'accés al parc natural de Collserolla (Barcelona) continuarà tancat durant "almenys" 3 mesos més, dins les mesures implantades pel Govern de la Generalitat per evitar la propagació del brot de pesta porcina africana (PPA).
Ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, aquest dimecres en unes declaracions a TV3 recollides per Europa Press, en les quals ha afirmat que es mantindrà la prohibició per garantir la seguretat de les persones i de la crisi sanitària i per evitar espantar els animals i la propagació del virus.
Ha exigit la col·laboració i conscienciació de la població, a la qual també ha demanat disculpes: "Tant de bo ho poguéssim haver fet més ràpid", ha dit Ordeig.
Tan sols la setmana passada es van detectar 5 casos positius més a Catalunya, tots a la zona declarada d'alt risc, i després de dues setmanes sense que haver detectat nous casos.
El primer cas positiu de PPA es va detectar fa 10 mesos i en fa 6 que es va tancar l'accés al parc natural, i hi ha 19 municipis inclosos a la zona d'alt risc amb restriccions similars.