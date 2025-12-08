Paramount llança una OPA a Warner Bros per 92.700 milions després de l'acord de compra de Netflix

Trump: pot haver problemes sobre regulacions antimonopoli si Netflix compra Warner Bros
MADRID, 8 des. (EUROPA PRESS) -
Paramount ha llançat una OPA per adquirir totes les accions en circulació de Warner Bros Discovery (WBD) que supera en 18.000 milions de dòlars l'acord tancat amb Netflix divendres i que, a més, es dirigeix a tota la companyia, inclòs el segment de Global Networks.
Així, l'oferta assoleix un valor empresarial de 108.000 milions de dòlars (92.700 milions d'euros), enfront dels 82.700 milions de dòlars (70.018 milions d'euros) de l'acord de Netflix.
L'OPA ofereix 30 dòlars en efectiu per acció, per sobre dels 27,75 de l'acord de Netflix. Segons Paramount, l'oferta és "estratègica" i financerament atractiva per als accionistes de WBD, ja que l'operació amb Netflix "ofereix un valor inferior i incert, i exposa als accionistes a un perllongat procés d'autorització regulatòria".
A més, planteja que la decisió del consell d'administració de WBD d'acceptar l'oferta de Netflix i no la seva es basa en "una valoració prospectiva il·lusòria de Global Networks que no se sustenta en els fonaments empresarials i es veu llastrada pels alts nivells de palanquejament financer assignats a l'entitat".
El president i conseller delegat de Paramount, David Ellison, ha dit que els accionistes de WBD "mereixen l'oportunitat de considerar l'oferta", que té les mateixes condicions que ja va rebutjar el consell d'administració de la companyia.
Paramount també posa en relleu que la seva proposta és per a la totalitat de WBD, "sense deixar als accionistes de WBD amb una participació minoritària i altament apalancada en Global Networks, com suposa l'acord" de Netflix.
Aquesta OPA estarà activa fins al dia 8 de gener de 2026, si no es prorroga.
Centerview Partners LLC i RedBird Advisors actuen com a assessors financers principals de Paramount; Bank of America Securities, Citi i M. Klein & Company també actuen com a assessors financers; i Cravath, Swaine & Moore LLP i Latham & Watkins LLP actuen com a assessors legals de Paramount.
PARAMOUNT SKYDANCE
Després de l'anunci de l'OPA, les accions de Paramount Skydance pugen a Borsa un 5%.
Paramount Skydance va sorgir l'agost sota el lideratge de David Ellison, fill del cofundador d'Oracle Larry Ellison. La setmana passada va qüestionar la "imparcialitat i idoneïtat" del procés competitiu de licitació de WBD en considerar que l'empresa estava actuant "en favor d'un sol postor", en referència a Netflix, i va enviar una carta al conseller delegat de WDB, David Zaslav, per mostrar la seva preocupació.
ACORD AMB NETFLIX
Netflix va arribar a un acord per adquirir WBD incloent els seus estudis de cinema i televisió, HBO Max i HBO, amb un valor empresarial d'uns 82.700 milions de dòlars (70.918 milions d'euros), que, sense incloure el deute, ascendeix a un valor patrimonial de 72.000 milions de dòlars (61.820 milions d'euros).
S'espera que la transacció es tanqui en un termini de 12 a 18 mesos, després que es produeixi la separació prèviament anunciada de Discovery Global en una nova empresa cotitzada, la finalització de la qual està prevista per al tercer trimestre de 2026.
Netflix abonarà 27,75 dòlars en efectiu i accions per cada títol de WBD, la qual cosa implica una prima del 13% sobre el valor marcat al tancament de la sessió de dijous, incloent el pagament de 23,25 dòlars en efectiu i 4,501 dòlars en accions ordinàries de Netflix per cada acció comuna de WBD en circulació al tancament de la transacció.
L'adquisició va ser aprovada per unanimitat pels consells d'administració de Netflix i WBD. A més de la finalització de la separació de Discovery Global, el tancament de la compra està subjecte a les autoritzacions regulatòries requerides, l'aprovació dels accionistes de WBD i altres condicions de tancament habituals.
DONALD TRUMP
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit aquest diumenge que la compra de WBD per part de Netflix podria enfrontar-se a problemes relacionats amb les regulacions antimonopoli, davant de l'elevada quota de mercat que tindria la combinació de les dues companyies.
Trump ha afirmat que l'operació "ha de passar per un procés" i que ja es veurà "què passa", que és "una gran quota de mercat" i "podria ser un problema".
El procés serà supervisat pel departament de Justícia dels EUA, que podria considerar-lo il·legal si supera una quota de mercat de temps real del 30%.