Paramount demanda Warner Bros. Discovery perquè publiqui els termes de l'oferta de compra de Netflix

Adverteix que pretén canviar el consell d'administració de WBD per fer descarrilar la fusió amb Netflix
MADRID, 12 gen. (EUROPA PRESS) -
Paramount Skydance (PSKY) ha presentat aquest dilluns una demanda contra Warner Bros. Discovery (WBD) per forçar a la companyia a revelar els detalls sobre la compra de 82.700 milions de dòlars (70.872 milions d'euros) presentada per Netflix.
"Aquest matí hem presentat una demanda davant del Tribunal d'Equitat de Delaware per demanar que simplement ordeni a WBD proporcionar aquesta informació, de manera que els accionistes de WBD puguin prendre una decisió informada", ha explicat PSKY en un comunicat.
Així mateix, segons 'Bloomberg', el 'gegant' de l'entreteniment dirigit per David Ellison pretén nomenar nous membres al consell d'administració de WBD per fer descarrilar aquesta operació.
Dimecres passat, la direcció de WBD va decidir rebutjar "per unanimitat" l'oferta de PSKY, modificada el passat 22 de desembre per incloure una garantia personal irrevocable de Larry Ellison, cofundador d'Oracle i pare de David Ellison.
El president del consell de WBD i propietari d'HBO Max, Samuel di Piazza, va afirmar que la proposta de Paramount seguia oferint "un valor insuficient".
En concret, di Piazza va destacar la "suma extraordinària" en clàusules de finançament de deute que generava riscos per al tancament de la transacció i que reduïen la protecció dels accionistes de WBD de no completar-se l'adquisició.
Per contra, la junta de WBD va sostenir que l'acord vinculant amb Netflix, anunciat el 5 de desembre, oferia un valor superior i majors nivells de certitud, sense els riscos i costos que l'oferta de Paramount imposaria als accionistes.
El pla de Paramount sobre la totalitat de WBD aconsegueix un valor de més de 108.400 milions de dòlars (92.897 milions d'euros) enfront dels 82.700 milions de dòlars de l'oferta de la plataforma de 'streaming', encara que aquesta únicament es dirigeix als estudis de cinema i televisió, a més d'HBO Max i HBO.
Malgrat haver-se rebutjat la seva oferta inicial, David Ellison va presentar el 22 de desembre una contraproposta que, si bé mantenia l'import original de l'operació, incorporava una garantia personal irrevocable de 40.400 milions de dòlars (34.622 milions d'euros) per part del seu pare.
Així i tot, WBD va determinar que la proposta revisada "seguia sent inadequada" tant per la quantia com per la incertesa provocada. En conseqüència, el consell d'administració va reiterar la seva recomanació de no vendre els títols a PSKY i acudir a la fusió amb Netflix.