Publicat 25/05/2026 15:26

El Papa Lleó XIV rep en audiència privada al Círculo Ecuestre amb motiu del seu 170 aniversari

Audiència del Papa León XIV amb la Junta de Govern del Cercle Ecuestre
CÍRCULO ECUESTRE

BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -

El papa León XIV ha rebut aquest dilluns en audiència privada a la Junta de Govern del Círculo Ecuestre a la Ciutat del Vaticà, amb motiu del 170 aniversari de l'entitat barcelonina, fundada el 1856, una trobada que es produeix setmanes abans de la visita oficial del Pontífex a Espanya, prevista del 6 al 12 de juny i amb parades a Madrid, Barcelona i Canàries.

Durant l'audiència, celebrada en les dependències pontifícies, els representants del Club han tingut l'oportunitat de traslladar al Sant Pare la història, l'evolució i el paper que el Círculo Ecuestre ha exercit al llarg dels seus anys de vida "com a punt de trobada de la societat civil, econòmica, cultural i institucional de Barcelona", informa l'entitat en un comunicat.

"Ha estat un immens honor que La seva Santedat el papa Lleó XIV hagi rebut a la Junta de Govern del Círculo Ecuestre en un moment tan especial per a la nostra institució", ha destacat el president del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, després de l'audiència.

Lacalle considera que, per al Círculo Ecuestre, poder trobar-se amb el Pontífex al Vaticà en aquest context constitueix un motiu "d'enorme satisfacció i una mostra del vincle històric de la nostra institució amb Barcelona, amb la societat civil i amb els grans espais de trobada institucional".

A més del president, han assistit a la trobada els vicepresidents Ignacio Marull, Antonio Gámiz, Luis Conde i Isabel Estany; el secretari, José Ignacio Garmendia; el director general del Club, David Galán; el president del Senat del Círculo Ecuestre, Antonio Gámiz; el secretari del Senat, Enrique Salvia o el president del Comitè de Joves, Emilio Zegrí, entre altres.

