El Papa Lleó XIV rep en audiència privada al Círculo Ecuestre amb motiu del seu 170 aniversari

BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -
El papa León XIV ha rebut aquest dilluns en audiència privada a la Junta de Govern del Círculo Ecuestre a la Ciutat del Vaticà, amb motiu del 170 aniversari de l'entitat barcelonina, fundada el 1856, una trobada que es produeix setmanes abans de la visita oficial del Pontífex a Espanya, prevista del 6 al 12 de juny i amb parades a Madrid, Barcelona i Canàries.
Durant l'audiència, celebrada en les dependències pontifícies, els representants del Club han tingut l'oportunitat de traslladar al Sant Pare la història, l'evolució i el paper que el Círculo Ecuestre ha exercit al llarg dels seus anys de vida "com a punt de trobada de la societat civil, econòmica, cultural i institucional de Barcelona", informa l'entitat en un comunicat.
"Ha estat un immens honor que La seva Santedat el papa Lleó XIV hagi rebut a la Junta de Govern del Círculo Ecuestre en un moment tan especial per a la nostra institució", ha destacat el president del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, després de l'audiència.
Lacalle considera que, per al Círculo Ecuestre, poder trobar-se amb el Pontífex al Vaticà en aquest context constitueix un motiu "d'enorme satisfacció i una mostra del vincle històric de la nostra institució amb Barcelona, amb la societat civil i amb els grans espais de trobada institucional".
A més del president, han assistit a la trobada els vicepresidents Ignacio Marull, Antonio Gámiz, Luis Conde i Isabel Estany; el secretari, José Ignacio Garmendia; el director general del Club, David Galán; el president del Senat del Círculo Ecuestre, Antonio Gámiz; el secretari del Senat, Enrique Salvia o el president del Comitè de Joves, Emilio Zegrí, entre altres.