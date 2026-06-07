Illa reivindica a León XIV com a veu que "sintonitza amb les preocupacions" dels catalans

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 7 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura del Papa León XIV i ha assegurat que és "una veu que sintonitza amb les preocupacions de la societat catalana", abans de l'arribada del Pontífex a Barcelona aquest dimarts en el marc de la seva visita a Espanya.
En declaracions a 'El Periódico' recollides per Europa Press aquest diumenge el president ha celebrat aquest viatge: "És una visita molt important per a Catalunya que ens permetrà mostrar-nos tal com som", ha assegurat.
"Aquí cadascun té la seva fe i resa al Déu que vol, però és innegable que el Papa León XIV té un impacte més enllà de l'àmbit catòlic amb els missatges que està llançant, per exemple, sobre la intel·ligència artificial o el seu plantejament a favor d'una pau desarmada i desarmante", ha afegit.
A més, ha explicat que en la reunió que preveu mantenir amb el Papa té intenció d'explicar-li quin és la situació a Catalunya i traslladar-li la seva "preocupació per tenir societats cohesionades i per un món amb organismes multilaterals", en el qual les diferències entre països puguin resoldre's amb arguments, discussió i diàleg.
El Pontífex arribarà aquest dimarts a Catalunya, on serà rebut per Illa en l'Aeroport de Barcelona i el president també assistirà a la Vigília d'Oració en l'Estadi Olímpic Lluís Companys, acompanyarà al Papa a la seva visita al Centre Penitenciari Brians 1, a l'Abadia de Montserrat i a l'Església de Sant Agustí de Barcelona, a més de l'acte principal: la missa d'inauguració de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família.