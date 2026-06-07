Empreses i sindicats, junts davant del papa, aposten pel diàleg social per afrontar la IA

MADRID 7 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la CEOE, Ángel Garamendi; la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel; el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, i el secretari general de CC.OO., Unai Sordo, han intervingut junts davant del Papa per destacar la seva aposta pel diàleg social per abordar reptes com el que suposa la irrupció de la Intel·ligència Artificial.
En la seva intervenció durant l'acte 'Teixir xarxes' celebrat aquest diumenge en el Movistar Arena de Madrid i que ha congregat 12.000 persones, Garamendi ha mostrat la seva alegria de compartir aquest diàleg sobre empresa, treball i futur amb les organitzacions sindicals amb el Papa.
ÁNGEL GARAMENDI
Així, ha assegurat que empresa i treballadors cooperen "cada dia" i ha advertit que cal "afrontar el que sens dubte és un canvi d'època" a causa de la Intel·ligència Artificial.
El líder de la CEOE ha destacat la importància de "preservar el diàleg social i la negociació col·lectiva" ja que, en les seves paraules, "són espais d'acord, estabilitat i construcció conjunta". "Les societats més fortes són les capaces de construir acords duradors", ha dit.
UNAI SORDO
El secretari general de CC.OO. ha posat en valor el diàleg social desenvolupat a Espanya i ha recalcat que "l'accés al coneixement per fer front als desafiaments és fonamental".
"Aspirem a renovar un contracte social per al segle XXI, crear societats més justes, més dignes, més bones en el bon sentit de la paraula bona", ha puntualitzat Sordo.
PEPE ÁLVAREZ
El líder d'UGT ha defensat que la Intel·ligència Artificial "està transformant el món del treball a una velocitat sense precedents".
"Tenim davant de nosaltres una decisió fonamental, deixar que aquest canvi afecti els treballadores o construir-ho amb ells. El desafiament de la IA no és només tècnic; és profundament humà, i les solucions, tècniques. Volem parlar d'un nou contracte social, un pacte que garanteixi que el progrés tecnològic es construeix des de l'equitat i la justícia. El futur no està escrit; està per negociar, i aquesta negociació comença aquí i ara", ha afegit.
ÁNGELA DE MIGUEL
Ángela de Miguel també ha advertit sobre la irrupció de la IA: "Com més tecnologia tinguem, més humanitat necessitarem".
"L'empresa del futur necessitarà confiança, sentit i vincles humans reals. Necessitem formar directius i professionals, representants sindicals, amb una mirada humanista que posi la tecnologia al servei de les persones", ha puntualitzat la presidenta de CEPYME.