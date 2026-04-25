El Papa demana al PPE situar al poble en el centre de les seves polítiques i adverteix dels perills del populisme

MADRID 25 abr. (EUROPA PRESS) -
El Papa Lleó XIV ha demanat al Partit Popular Europeu (PPE) que situï al poble en el centre de les seves polítiques, ha advertit contra els perills de les ideologies, el populisme i l'elitisme i ha destacat que la política europea hauria d'afrontar les causes profundes de la migració amb humanitat i realisme.
El Pontífex ha alertat sobre els perills creixents del populisme, que busca consens fàcil, i l'elitisme, que actua sense consens social, davant dels quals ha proposat una política veritablement "popular", basada en el temps, el diàleg, la participació i l'amor a la veritat.
En aquesta línia, en un discurs dirigit als membres del PPE, ha fet veure que el propi nom del Partit Popular Europeu obliga a la tasca de posar en el centre del compromís polític al poble, que ha de ser un actor actiu i corresponsable del procés polític i no només un receptor passiu.
A més, ha apuntat com una de les prioritats per a l'acció política europea a la necessitat d'afrontar les causes profundes de la migració amb humanitat i realisme, cuidant a els qui pateixen però sense ignorar les capacitats reals d'acolliment i integració.
Unes altres de les prioritats serien, segons Lleó XIV, condicions dignes de treball en un mercat cada vegada més deshumanitzant, suport a la creativitat humana, respostes a la crisi demogràfica i abordar sense ideologies desafiaments globals com la cura del medi ambient i el desenvolupament de la intel·ligència artificial, que presenta grans oportunitats i greus riscos, recull el mitjà.
Així mateix, ha denunciat la creixent distància entre la ciutadania i la representació política, pel que ha demanat recuperar el contacte directe i personal entre tots dos grups i aconseguir una proximitat que és el millor remei contra una política basada en crits i consignes i que resulta incapaç de respondre als problemes quotidians, afirma.
Finalment, el Papa ha ressaltat que la política pot ser "la forma més alta de caritat" si està encaminada al bé comú i al futur, fins i tot quan exigeix decisions difícils o impopulars, però ha avisat contra les ideologies, a les quals considera una deformació de la realitat que acaben sotmetent a la persona humana a un projecte artificial i que anul·len les seves aspiracions de llibertat, felicitat i benestar.
El Pontífex ha donat la benvinguda als parlamentaris europeus reunits al Vaticà, ha saludat "especialment" al president del PPE, Manfred Weber, i a l'enviada especial de la Unió Europea per a la promoció de la llibertat religiosa fora del territori comunitari, Mairead McGuinness; i ha destacat la inspiració del partit en figures com Adenauer, De Gasperi i Schuman, considerats els "pares fundadors" de l'Europa contemporània.