Paola Moret guanya la 14a edició del concurs de marques de la 080 Barcelona Fashion i Rec.0

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
L'empresa de moda Paola Moret ha guanyat la 14a edició del concurs de marques de moda de la 080 Barcelona Fashion i Rec.0 com a "millor proposta de moda emergent" de Catalunya, seguida d'Aliu Studio i Blactogrey, informa el Govern de la Generalitat aquest dilluns en un comunicat.
El guardó permetrà que Paola Moret tingui un punt de comercialització i promoció a la 080-La Galeria de la següent edició del Rec.0, que se celebrarà entre el 6 i 9 de maig a Igualada (Barcelona) i que en l'última edició va reunir 100.000 visitants.
Fundada el 2021 a Barcelona, Paola Moret es caracteritza per peces amb un caràcter avantguardista i romàntic, amb patrons orgànics, jocs de teixits i de tall ample, explica la Generalitat.