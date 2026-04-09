Pano manté que va entregar 90.000 euros al PSOE i que Ábalos "volia una casa" per la llicència de Villafuel

MADRID 9 abr. (EUROPA PRESS) -
L'empresària Carmen Pano ha ratificat al Tribunal Suprem que l'empresari Víctor de Aldama li va demanar que portés 90.000 euros a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i ha assenyalat que el presumpte conseguidor li va transmetre que José Luis Ábalos "volia una casa" per mitjançar en la llicència d'hidrocarburs de Villafuel.
Com a testimoni aquest dijous en el judici per la presumpta trama de les mascaretes, Pano ha assenyalat que en dues ocasions va portar diners en metàl·lic a la seu dels socialistes, la primera amb taxi i la segona amb el seu xofer, Álvaro Gallego: "I en porto 45.000 cada vegada".
"M'estaven esperant tot just sortir de l'ascensor, hi havia una persona, era un senyor a la segona planta", ha detallat, després de dir: "Jo li havia entregat els diners a Aldama i em diu que haig de portar els diners perquè no es pot moure del despatx".
I ha precisat que "sempre" va seguir el mateix 'modus operandi', portant bitllets de 50 i 100 dins una bossa de plàstic blanca que anava dins una altra de paper "de color marró, de tipus Zara".
Una quantitat que, segons creu, està relacionada amb la petició de la llicència per a Villafuel, de l'empresari Claudio Rivas, qui, segons Pano, va decidir comprar un xalet a La Alcaidesa (Cadis) per a l'aleshores ministre de Transports.