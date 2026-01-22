Panés (Cecot) recomana que les empreses facilitin el teletreball als usuaris de Rodalies

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la patronal Cecot, Xavier Panés, ha recomanat a les empreses que facilitin el teletreball i la flexibilitat horària als treballadors afectats per la interrupció del servei de Rodalies aquest dimecres i dijous.
Ho ha dit en unes declaracions a la premsa després de reunir-se amb el secretari general de Junts, Josep Rull, i els vicepresidents Miriam Nogueras i Toni Castellà, en les quals s'ha mostrat convençut que ja ho han fet.
Preguntat per l'impacte econòmic a les empreses, ha dit que és "difícilment mesurable", malgrat afirmar que és evident pel retard dels treballadors a la feina o la dificultat per transportar mercaderies, per la qual cosa són, en les seves paraules elevats.
Panés ha afegit que la situació "posa de manifest la manca d'inversió i de manteniment" de les infraestructures de Catalunya.
Ha assenyalat que dona "més importància" a les qüestions que s'han tractat en la reunió, que ha girat al voltant del finançament de Catalunya.