Panés (Cecot) no comparteix penalitzar les empreses que no tornin a Catalunya

BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Cecot, Xavier Panés, ha assegurat aquest dimarts que la patronal no comparteix la proposta de Junts de penalitzar les empreses catalanes que van canviar la seu social el 2017 i que no vulguin tornar.

"No compartim que es proposin ni penalitzacions ni bonificacions per aquest concepte", ha afegit en unes declaracions a Europa Press sobre la proposta, que també inclou incentius fiscals per a les empreses que tornin o per a les que hagin mantingut la seu a Catalunya.

Ha considerat que les empreses desenvolupen les seves estratègies i prenen les seves decisions amb criteri de lliure mercat i ha apostat per fer de Catalunya "un país amb dinamisme".

Panés ha opinat que, a més de bonificar i incentivar la inversió estrangera i l'establiment de noves empreses, cal "donar més suport" al teixit productiu català, especialment l'industrial.

"El que hem reclamat a Cecot més d'una vegada és que es doni suport, també fiscalment, a les empreses que ja operen al territori", ha afegit.