Panés (Cecot) exposa davant Feijóo la seva preocupació per l'absentisme laboral i la "pressió fiscal"

Kike Rincón - Europa Press
TERRASSA (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)
El president de la patronal Cecot de Terrassa (Barcelona), Xavier Panés, ha exposat aquest dimarts davant el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la seva preocupació per l'increment de l'absentisme laboral i l'impacte sobre la productivitat, a més de la "pressió fiscal que, en massa ocasions, penalitza la inversió" i el creixement empresarial.
Ho ha dit en una intervenció inicial abans d'una trobada amb el president dels populars a la seu de la patronal a Terrassa, a la qual també han assistit el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, i el secretari general del partit, Juan Fernández.
Panés ha lamentat l'existència d'"una burocràcia excessiva que ralenteix projectes, endarrereix decisions i incrementa costos innecessaris", i ha assenyalat altres qüestions com el dèficit d'infraestructures que afecta la competitivitat i la mobilitat.
Debats que, ha afirmat, superen els cicles polítics i que "requereixen una visió a llarg termini".
"Les empreses necessiten estabilitat, seguretat jurídica, ambició reformista, administracions que acompanyin en comptes d'obstaculitzar la capacitat de gestió. I aquestes qüestions no són patrimoni de cap ideologia concreta", ha conclòs.