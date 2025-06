Panés (Cecot) diu que la proposta d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona "arriba tard"

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -

El president de Cecot, Xavier Panés, ha afirmat que la proposta d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona anunciada aquest dimarts "arriba tard", tenint en compte els anys que fa que la patronal la reivindica.

Ha dit en un comunicat que Cecot "ha treballat institucionalment" per fer possible aquesta ampliació des del 2006 i que el 2007 hi va haver una mobilització unitària d'entitats empresarials i econòmiques per impulsar l'ampliació.

"Tots sabem que per executar propostes d'aquest tipus cal estratègia, concreció i molt diàleg i treball conjunt per arribar a una proposta que s'acabi executant i que, com en qualsevol projecte, no arribarà a satisfer ningú al 100%", ha afegit.

Panés ha destacat que hi ha "unanimitat total" en que Catalunya s'ha de poder connectar per via aèria amb altres continents i amb el màxim respecte possible al medi ambient.

A més a més, ha destacat "la necessitat irrenunciable" que la xarxa d'alta velocitat ferroviària també connecti amb l'Aeroport.