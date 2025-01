Panés (Cecot) avisa contra el "massatge d'autocomplaença" en matèria econòmica

Cerdà lamenta que "molts empresaris catalans estan invertint en comunitats autònomes molt properes"

TERRASSA (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)

El president de la patronal catalana Cecot, Xavier Panés, ha avisat contra el "massatge d'autocomplaença" en matèria econòmica i ha dit que la patronal afronta el 2025 --textualment-- amb un optimisme prudent, contingut i moderat.

"La nostra ciutadania s'està empobrint respecte a la mitjana dels ciutadans europeus", ha lamentat en una roda de premsa a la seu de la patronal aquest dilluns al costat del secretari general, Oriol Alba, i el president de la comissió d'indústria, Miquel Àngel Cerdà.

Panés ha distingit la "caiguda en picat de la productivitat" com la raó fonamental, i també ha destacat l'absentisme laboral --que veu desbocat--, l'excés de burocràcia, la manca de professionals que creu que pateixen tots els sectors i l'envelliment de la població.

Ha resumit el 2024 com "un any de recuperació moderada per a les empreses", que veu especialment exitosa en les companyies vinculades amb la innovació, mentre que creu que en les orientades cap al mercat intern els ha costat més.

"BONES PARAULES" DEL GOVERN

Preguntat per les trobades que representants de la patronal han mantingut amb el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, i amb la titular d'Economia, Alícia Romero, Panés ha atribuït a l'executiu català "una voluntat d'acostar-se al món de l'empresa".

"Les bones paraules hi són", ha convingut, si bé ha advertit que l'entitat estarà vigilant que es converteixin en fets: en aquesta línia, ha expressat satisfacció davant el pla de reforma de l'administració impulsat pel Govern, que veuen un primer pas.

El president de la Cecot ha reiterat que "Catalunya ocupa l'últim lloc en matèria de competitivitat fiscal" de l'Estat, motiu pel qual ha reclamat una política més justa, i ha tornat a assegurar que Catalunya pateix una situació d'infrafinançament que ha cridat a revertir amb una reforma ambiciosa del sistema autonòmic.

"PÈRDUA" D'INDÚSTRIA

Cerdà ha erigit com els principals reptes de l'economia catalana la "pèrdua" de teixit industrial i de competitivitat, en un context en el qual veu dificultat per trobar un relleu generacional.

Ha criticat que "molts empresaris catalans estan invertint en comunitats autònomes molt properes" i ha cridat a treballar braç a braç amb les administracions per impulsar mesures que animin a invertir a Catalunya.

També ha lamentat la venda d'empreses industrials a fons d'inversió, els qui ha dit que "és qüestió de temps que les acabin traslladant a un altre lloc o que les tanquin".

JORNADA LABORAL

Pel que fa al debat de la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals, Panés ha advertit que "pot transformar profundament la dinàmica laboral i econòmica".

Ha advertit la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que la millora de la qualitat de vida dels treballadors no és una prerrogativa "exclusiva" seva i li ha retret que ho focalitzi en la jornada laboral, sobre la qual ha cridat a actuar en l'horari de les escoles bressol i la conciliació.

"Empresaris i directius estem totalment a favor de poder apujar el salari als treballadors, i que tinguin més temps lliure, però tot això ha de ser a canvi d'alguna cosa", ha assegurat Cerdà per incidir que cal treballar en la millora de la competitivitat.