Panés (Cecot) alerta que l'envelliment de la població posa "en dubte" el model econòmic

El president de Cecot, Xavier Panés, ha alertat que l'envelliment de la població, les jubilacions massives i l'augment de la taxa de dependència "posen en dubte la viabilitat" del model actual de benestar, aquest dilluns en la 30 Nit de l'Empresa de la patronal.
També han intervingut el ministre Jordi Hereu --a través d'un vídeo--; el president del Parlament, Josep Rull; el conseller Miquel Sàmper; l'alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart; la presidenta del Cercle Cecot de Joves Empresaris, Marta Raventós, i president d'honor de la Fageda, Cristóbal Colón.
També hi han sigut la consellera Eva Menor; els ex-presidents de la Generalitat Artur Mas i Pere Aragonès; el president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell; el delegat especial de l'Estat en el CZFB, Pere Navarro; el president de CEOE, Antonio Garamendi, o el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, entre altres.
Ha assenyalat que està previst que la taxa de dependència --la població de més de 65 anys respecte a la d'entre 24 i 64-- sigui del 61% en 2050, la qual cosa "provocarà una caiguda dels ingressos fiscals" i un augment de la despesa pública, alguna cosa que, segons ell, provocarà una situació d'insostenibilitat de les finances públiques.
Per evitar-ho ha demanat reorientar l'economia cap a "una de més valor afegit", que generi ocupació de major qualitat i millors sous i ha demanat, textualment, no alterar la recepta amb mesures unilaterals com la reducció de la jornada laboral.
Ha afegit la necessitat de "activar treballadors cotitzadors" i lluitar contra l'economia submergida i l'abús de les prestacions socials, textualment, així com frenar l'absentisme, que ha definit de desbocat.
D'altra banda, ha assenyalat que la immigració pot ser una palanca per aconseguir la sostenibilitat, encara que ha posat en dubte que Espanya tingui la capacitat per rebre el milió de persones anuals que ha calculat que seran necessàries.
BALLART I RAVENTÓS
Ballart ha obert l'acte i ha dit que l'Ajuntament i els actors socials com Cecot tenen "moltes coincidències" i papers complementaris en un marc de col·laboració públic-privada.
Ha afegit que "no és fàcil trobar l'equilibri entre els interessos públics i privats", però que quan s'aconsegueix aquest equilibri, s'aconsegueixen resultats.
Raventós, per la seva banda, ha subratllat que el repte dels empresaris joves és crear una comunitat que li permeti unir talent i multiplicar oportunitats.
"Junts aprenem, ens fem més forts i construïm un futur menor, amb responsabilitat i respecte per l'entorn", ha explicat.
PREMIS
Cecot ha lliurat al fundador i president de la Fageda, Cristóbal Colón, el Reconeixement a la Personalitat 2025.
Colón ha parlat en nom de tots els guardonats i ha assenyalat que "el treball és un element fonamental en la vida de les persones" i ha assenyalat que La Fageda és, textualment, una comunitat humana i que la raó de ser és oferir un treball amb sentit a tots els participants del projecte.
A més, la patronal ha lliurat el reconeixement a les empreses centenàries a Vicente Torns, Comes i Ribas i GuinotPrunera, a més del Col·legi de Graduats Socials.
El reconeixement a l'impuls de l'associacionisme empresarial ha estat pel Gremi de Ferreteria de Catalunya i a la Va unir de Botiguers de Reus (Tarragona).
A més, ha lliurat premis a Piera Ecocerámica, Siverus, Dexeus Dona, Grans Sabates, Lumiris Spectral Solutions, EAP Sardenya i Silgan Dispensing Systems Barcelona.