Paneque xifra en prop del 50% els maquinistes que han incomplert els serveis mínims a Rodalies

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha xifrat en prop del 50% els maquinistes que havien de fer serveis mínims a Rodalies i que no s'han presentat aquest dimarts al seu lloc de feina.
En la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, ha dit que en aquests casos s'obrirà un expedient informatiu perquè expliquin els motius pels quals no han anat a treballar (tenen tres dies per fer-ho), i si no tenen justificació engegaran els procediments per a possibles sancions.
Concretament, dels 143 maquinistes que havien de fer serveis mínims, 73 no s'han presentat a la feina; i de les 215 circulacions previstes fins a les 14 hores, se n'han hagut de suprimir 89 (el 41% dels serveis previstos amb serveis mínims).
A més dels expedients sancionadors, si en algun cas afecta la seguretat del servei, es poden adoptar mesures que vagin més enllà d'una sanció econòmica, com ha passat una vegada des de l'inici de l'actual legislatura, en què es va acomiadar un treballador del centre de control de Rodalies.
La consellera ha destacat que, a causa de l'incompliment dels serveis mínims, el Govern ha habilitat 85 autobusos per oferir un servei alternatiu, cosa que no es pot fer si, en una vaga, es compleixen els serveis mínims.