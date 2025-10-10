Paneque visita la nova rotonda de Bordils (Girona), que està en fase de finalització

GIRONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha visitat aquest divendres la nova rotonda de Bordils (Girona), que està en fase de finalització.
Ha comptat amb un pressupost de 540.000 euros i està situada a la C-66 a Bordils, a la cruïlla amb la carretera d'accés a Juià (Girona), i té un diàmetre exterior de 40 metres, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.
En aquest entorn, la carretera registra un trànsit d'uns 13.000 vehicles diaris: "La nova rotonda de Bordils reforça la seguretat, afavoreix la competitivitat i millora la qualitat de la ciutadania", ha dit Paneque.