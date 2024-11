Paneque vincula la dotació del pla de barris a la negociació dels pressupostos

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha descartat aquest dimarts xifrar la dotació del pla de barris impulsat pel Govern perquè "està subjecte" a la negociació dels pressupostos amb els seus socis parlamentaris.

"És una de les qüestions que estem treballant a nivell pressupostari amb els socis d'investidura, i per tant està subjecte a l'àmbit de la negociació pressupostària", ha dit en una roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu al Palau de la Generalitat.

Per aquest motiu, ha traslladat que no hi ha una quantitat tancada i que no es podrà concretar "fins que no finalitzin aquestes negociacions".

Segons ha avançat aquest dimarts 'El Periódico de Catalunya', el pla inclouria inversions a les quals poden optar els municipis d'entre 3 i 25 milions d'euros durant un període de cinc anys, en funció de la població, i subjecte a la negociació que el Govern manté amb ERC i els Comuns.

L'impuls de la llei de barris i el pla de barris va ser un dels primers anuncis de l'executiu de Salvador Illa, amb la creació d'un comissionat específic a càrrec de l'exregidor de l'Ajuntament de Barcelona Carles Martí.