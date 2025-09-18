Paneque veu en la transició energètica una oportunitat per "actualitzar el parc d'habitatge"

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat aquest dijous que la transició energètica és una oportunitat per "actualitzar l'espai públic i el parc d'habitatge".
Ho ha dit durant la inauguració de la jornada 'Reptes de la descarbonització del parc edificat', organitzada pel Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya i pel Clúster de Serveis Immobiliaris amb el suport de l'Institut Català d'Energia (Icaen), informa la Conselleria en un comunicat.
Allà, Paneque ha destacat que la nova directiva europea d'eficiència energètica dels edificis ha esdevingut, a més d'una fita climàtica, "una nova via d'activitat econòmica, de generació d'ocupació i de progrés social i verd".
L'aplicació d'un conjunt de mesures, que van des de les millores en eficiència energètica fins a l'electrificació de les llars, es traduiran, a parer seu, en un increment d'habitabilitat i de benestar.
La consellera també ha manifestat el compromís del Govern "amb la descarbonització del parc edificat i l'impuls de l'electrificació dels sectors productius", polítiques que ha vinculat al compliment d'objectius establerts en la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 i als pressupostos de carboni.