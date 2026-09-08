Paneque veu "raonable" vincular el procés d'ampliació de la UE a l'oficialitat del català

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha considerat que és "una posició raonable" que el Govern vinculi acceptar la incorporació de nous membres a la Unió Europea i l'oficialitat de les seves llengües si abans no s'ha aprovat l'oficialitat del català, el basc i el gallec.
En la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, ha dit que l'oficialitat és una qüestió complexa per la unanimitat que requereix de tots els membres, i que "seria estrany que es promogués o s'aprovés l'oficialitat d'altres llengües sense abans haver acceptat l'oficialitat del català".
Ha defensat l'"impuls" del Govern central al reconeixement d'aquestes tres llengües a la UE, i que no és una qüestió abandonada ni menor, sinó prioritària per a l'executiu espanyol i per al Govern.