Paneque veu "un primer pas" el pacte Govern-Comuns pels pressupostos i espera que ERC s'hi afegeixi

Apunta que el nou director de Rodalies vol millorar la comunicació entre Adif i Renfe
BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha qualificat aquest dijous l'acord del Govern amb els Comuns pels pressupostos del 2026 com "un primer pas" i ha afirmat que espera que ERC també s'hi afegeixi.
Paneque ha assenyalat que l'acord amb els Comuns per limitar la compra especulativa d'habitatge "va en la línia" d'assegurar que les compres es vinculin a l'ús residencial o al lloguer assequible, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
"Fonamentalment, aquesta és l'eina, a través de l'urbanisme, i del planejament, de caràcter temporal i acotat geogràficament a les zones tensionades", ha dit.
Ha precisat que la Generalitat vol "desplegar totes les polítiques" per ampliar el parc públic d'habitatge protegit de manera permanent i que s'asseguri que qualsevol habitatge construït tingui un ús preferent residencial.
Ha explicat que dimecres es va dur a terme la primera jornada de formació dels inspectors --que ha xifrat en 60 dels 100 de l'acord amb els Comuns-- que donaran "seguretat jurídica" a la norma.
RODALIES
Preguntada per la resposta del Govern a la crisi de Rodalies, ha expressat que ha estat "adequada" seguint el principi de seguretat i ha afirmat que la seva obsessió és proporcionar la informació del servei en temps real als usuaris.
Ha apuntat que una de les iniciatives del nou director de Rodalies, Òscar Playà, és millorar la comunicació entre el centre de control d'Adif i Renfe, que estaven "sense línia de comunicació".