Paneque veu "prematur" posar calendari a la incorporació dels recursos del suplement de crèdit

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha considerat "prematur" anunciar un calendari per a la incorporació dels recursos del decret de suplement de crèdit que el Govern està negociant amb ERC i els Comuns.

"Al final d'aquesta negociació serà quan podrem anunciar amb quin calendari i com es poden incorporar aquests recursos. Dir-ho abans, quan un està en un procés de negociació, és prematur i podria donar lloc a equívocs", ha dit en una roda de premsa després del Consell Executiu d'aquest dimarts.

Ha afirmat que l'executiu treballa per poder disposar dels recursos "com més aviat millor" per poder desplegar polítiques sobre habitatge, educació o salut, ha exemplificat.

Preguntada per si veu viable haver enllestit la negociació abans que s'acabi l'abril, ha dit que quan l'hagin acabat, ho comunicaran: "Continuem treballant amb ERC i amb els Comuns perquè això sigui possible. Quan arribem a una determinació, ho notificarem", ha afegit.

Ha assegurat que el Govern treballarà amb diligència i "posant tot el que pot el Govern damunt la taula" perquè es pugui acordar.