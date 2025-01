Paneque veu "possible" aplicar restriccions per la sequera d'aquí a dos mesos si no plou

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha advertit que "és possible que d'aquí a dos mesos" Catalunya hagi d'aplicar noves restriccions per la sequera, tot i que creu que no caldrà en un escenari de normalitat pluviomètrica.

"En aquests moments, aquest 2025, amb les inversions que estem desenvolupant, podem aportar 31 hectòmetres cúbics d'aigua. Aquests 31 hectòmetres cúbics, amb una pluviometria més o menys de normalitat, ens permeten superar el 2025", ha explicat.

La consellera de Territori ha assenyalat que el Govern treballa amb múltiples escenaris per estar previnguts, entre ells amb un "històric empitjorat" que augura el pitjor any en matèria de pluges.

Paneque ha tornat a apostar per "tenir un cicle d'aigua desconnectat de la pluviometria", mentre que actualment la disponibilitat d'aigua a Catalunya encara depèn de la pluja, i ha explicat que la Generalitat està impulsant inversions en aquest sentit.

INFRAESTRUCTURES

La consellera de Territori ha reiterat que la dessalinitzadora flotant està totalment descartada i que l'actuació de la Generalitat es concentra en dessalinitzadores mòbils a la zona del golf de Roses i la Costa Brava (Girona), i en pous de la zona del Besòs (Barcelona).

Ha assegurat que aquestes inversions "estan perfectament pressupostades" aquest 2025, en vista de la situació de manca de comptes públics i negociacions entre els grups parlamentaris.