Paneque veu una "normalitat perversa" a Rodalies pels anys de desatenció i demana autocrítica

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha assegurat aquest dimecres que el servei de Rodalies ha viscut una "normalitat perversa" durant anys per la desatenció sostinguda, la manca de renovació i una absència d'exigència de les administracions, en les seves paraules.
Durant la seva compareixença en la comissió de Territori del Parlament, la consellera ha demanat "autocrítica" i ha assumit la seva responsabilitat com a titular del servei per revertir la degradació acumulada.
"Reconèixer el problema és una condició indispensable per abordar-lo", ha afirmat Paneque, qui ha empatitzat amb el descontentament dels usuaris en assegurar que, després dels recents incidents, plou sobre mullat.
La consellera ha recordat que, abans de l'accident de Gelida (Barcelona), el sistema ja acumulava més de 100 limitacions temporals de velocitat, una xifra que evidencia una "degradació estructural" que no se soluciona de manera immediata.
Així mateix, ha argumentat que el creixement poblacional obliga a reforçar el sistema ferroviari per garantir l'"equilibri territorial" a Catalunya.
EXECUCIÓ RÈCORD I INVERSIÓ ADDICIONAL
Malgrat el diagnòstic crític, Paneque ha valorat el canvi de tendència en la inversió.
Segons les dades facilitades, el grau d'execució del Pla de Rodalies va arribar al 77% en l'últim any, respecte a l'"històric 40%" de períodes anteriors.
Així mateix, la també portaveu del Govern ha recordat la recent actualització del Pla de Rodalies 2020-2030, que finalment mobilitzarà 8.000 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 26% (1.700 milions addicionals) respecte al pla vigent.
Aquesta inversió s'articularà en quatre eixos: fiabilitat (1.828 milions per a infraestructures), qualitat (digitalització i 53 nous trens), capacitat (desdoblaments com el de l'R3 i el nou accés a l'Aeroport de Barcelona) i infraestructures de suport (tallers i vies d'estacionament per evitar col·lapses).
EMPRESA MIXTA
Quant a la governança, Paneque ha recordat que el gener del 2025 es va constituir l'empresa mixta Rodalies de Catalunya.
Ha detallat que el traspàs efectiu de la gestió començarà per la línia R1, per continuar posteriorment amb l'R2 Sud i l'R3, mentre s'elaboren els estudis per a l'R4 i l'R16: "És un procés que exigeix rigor tècnic i garanties de seguretat", ha advertit.
Sobre la situació actual de l'R3, afectada per les obres de desdoblament entre Parets i la Garriga, la consellera ha reconegut les afectacions que provoquen els 18 mesos d'obres previstos, però els ha qualificat de "preu inevitable" per transformar una xarxa llargament oblidada.
ESTRATÈGIA 2025-2050
Mirant a llarg termini, Paneque ha destacat l'Estratègia ferroviària de Catalunya 2025-2050, un instrument que pretén "evitar solapaments" i planificar infraestructures clau.
"Planificar amb horitzons llargs no és un exercici de grandesa, sinó de responsabilitat", ha assenyalat, després de subratllar l'objectiu de reduir les emissions en un 55% per al 2030.
Finalment, la consellera ha agraït el paper de les plataformes d'usuaris i ha garantit que la seguretat continuarà sent el "criteri irrenunciable" en totes les decisions del departament, mantenint les bonificacions tarifàries actuals.